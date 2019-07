மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிப்பட்டு தாலுகா அலுவலகத்தில் சாதி சான்றிதழ் வழங்க கோரி கிராமமக்கள் மனு + "||" + In the Taluk office Caste Certificate The petition of the villagers to provide

பள்ளிப்பட்டு தாலுகா அலுவலகத்தில் சாதி சான்றிதழ் வழங்க கோரி கிராமமக்கள் மனு