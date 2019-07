மாவட்ட செய்திகள்

கம்பம் நகராட்சி பகுதியில், சாக்கடை கால்வாய் கட்ட இடையூறாக உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற எதிர்ப்பு - அதிகாரிகளை பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + In the disruption of the drainage canal Resistance to abolish occupations

கம்பம் நகராட்சி பகுதியில், சாக்கடை கால்வாய் கட்ட இடையூறாக உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற எதிர்ப்பு - அதிகாரிகளை பொதுமக்கள் முற்றுகை