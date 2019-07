மாவட்ட செய்திகள்

திருமணஞ்சேரி கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களிடம் மாலைகள் வாங்க கட்டாயப்படுத்துபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் + "||" + Steps should be taken to force pilgrims to come to the temple to buy garlands

திருமணஞ்சேரி கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களிடம் மாலைகள் வாங்க கட்டாயப்படுத்துபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்