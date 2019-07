மாவட்ட செய்திகள்

மணவாளக்குறிச்சி அருகே வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.2½ லட்சம் மோசடி 3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Three people sued for Rs.2.5 lakh fraudulent job offer near Manavalakurichi

மணவாளக்குறிச்சி அருகே வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.2½ லட்சம் மோசடி 3 பேர் மீது வழக்கு