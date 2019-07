மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரியில் ஆசிரியையிடம் லஞ்சம் வாங்கிய வட்டார கல்வி அலுவலர், உதவியாளர் கைது + "||" + Regional education officer and assistant arrested for bribing teacher in Dharmapuri

