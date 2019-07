மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் ஒரே நாளில் 1,810 மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் அமைப்பு - கலெக்டர் தகவல் + "||" + throughout the district the one day 1,810 rainwater collection Tanks System

