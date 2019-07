மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்ட அளவிலான டேக்வாண்டோ போட்டி 200-க்கும் மேற்பட்ட வீரர்- வீராங்கனைகள் பங்கேற்பு + "||" + More than 200 players participated in the Perambalur District-wide Taekwondo Tournament

பெரம்பலூர் மாவட்ட அளவிலான டேக்வாண்டோ போட்டி 200-க்கும் மேற்பட்ட வீரர்- வீராங்கனைகள் பங்கேற்பு