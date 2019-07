மாவட்ட செய்திகள்

நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டுபெண்ணை எரித்து கொன்ற காதலன் உள்பட 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + Suspected of behavior Two lovers sentenced to life imprisonment

நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டுபெண்ணை எரித்து கொன்ற காதலன் உள்பட 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை