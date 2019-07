மாவட்ட செய்திகள்

பெரியகுளம் அருகே, அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் கலெக்டர் திடீர் ஆய்வு - மாணவ-மாணவிகளுடன் ஆங்கிலத்தில் உரையாடினார் + "||" + Near Periyakulam, Sudden study of the Collector at the Government Middle School

பெரியகுளம் அருகே, அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் கலெக்டர் திடீர் ஆய்வு - மாணவ-மாணவிகளுடன் ஆங்கிலத்தில் உரையாடினார்