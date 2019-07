மாவட்ட செய்திகள்

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தாமல் காலதாமதம் செய்வதன் மூலம் காங்கிரசின் பிரதிநிதியாக சபாநாயகர் மாறிவிட்டார் ஷோபா எம்.பி. குற்றச்சாட்டு + "||" + As a representative of Congress The Speaker has changed Shoba MP Accusation

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தாமல் காலதாமதம் செய்வதன் மூலம் காங்கிரசின் பிரதிநிதியாக சபாநாயகர் மாறிவிட்டார் ஷோபா எம்.பி. குற்றச்சாட்டு