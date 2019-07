மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வாடகைக்கு விடுவதாக கூறி காரை வாங்கி அடகு வைத்து மோசடி செய்த வாலிபர் கைது + "||" + Buy the car Keep the mortgage Fraudulent youth arrested

தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வாடகைக்கு விடுவதாக கூறி காரை வாங்கி அடகு வைத்து மோசடி செய்த வாலிபர் கைது