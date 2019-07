மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஜனநாயகம் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளது என்னை ஆட்சி செய்ய பா.ஜனதா விடவில்லை சட்டசபையில் குமாரசாமி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு + "||" + In Karnataka To rule me BJP did not leave Kumaraswamy in the assembly Sensational charge

கர்நாடகத்தில் ஜனநாயகம் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளது என்னை ஆட்சி செய்ய பா.ஜனதா விடவில்லை சட்டசபையில் குமாரசாமி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு