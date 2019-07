மாவட்ட செய்திகள்

கடம்பூர் மலைப்பகுதியில் தொண்டை அடைப்பான் நோய்க்கு ஒரே நாளில் 10 பேர் பாதிப்பு ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை + "||" + Sore throat disease 10 people affected in a single day Treatment in the hospital

கடம்பூர் மலைப்பகுதியில் தொண்டை அடைப்பான் நோய்க்கு ஒரே நாளில் 10 பேர் பாதிப்பு ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை