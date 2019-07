மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் உபரிநீரை 100 ஏரிகளில் நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Steps will be taken to fill Mettur surplus water in 100 lakes Announced by First Minister Edappadi Palanisamy

மேட்டூர் உபரிநீரை 100 ஏரிகளில் நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு