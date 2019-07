மாவட்ட செய்திகள்

பழவேற்காடு ஏரியில் தடையை மீறி சுற்றுலா பயணிகளை படகில் ஏற்றிச் சென்ற 3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Overcoming obstacles The tourists boarded the boat Case against 3 others

பழவேற்காடு ஏரியில் தடையை மீறி சுற்றுலா பயணிகளை படகில் ஏற்றிச் சென்ற 3 பேர் மீது வழக்கு