மாவட்ட செய்திகள்

கனமழையால் குடகில் மீண்டும் நிலச்சரிவு; மக்கள் பீதி மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்ததில் 3 வாகனங்கள் சேதம் + "||" + Heavy rain Landslide in the reef People panic Damage to vehicles

கனமழையால் குடகில் மீண்டும் நிலச்சரிவு; மக்கள் பீதி மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்ததில் 3 வாகனங்கள் சேதம்