மாவட்ட செய்திகள்

கந்திகுப்பம் அருகேமரத்தூள் ஏற்றி வந்த லாரி தீப்பிடித்து எரிந்தது + "||" + Near Kandikuppam The truck loaded with firewood caught fire

கந்திகுப்பம் அருகேமரத்தூள் ஏற்றி வந்த லாரி தீப்பிடித்து எரிந்தது