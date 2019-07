மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவ மேற்படிப்பு நுழைவுத்தேர்வை தமிழக அரசு அனுமதிக்காது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி + "||" + Tamil Nadu government will not allow admission of medical supervision

மருத்துவ மேற்படிப்பு நுழைவுத்தேர்வை தமிழக அரசு அனுமதிக்காது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி