மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் 500 டாக்டர்கள் நியமனம் அமைச்சர் பேட்டி + "||" + Interview with Minister of State for appointment of 500 Doctors in Government Medical Colleges on contract basis

அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் 500 டாக்டர்கள் நியமனம் அமைச்சர் பேட்டி