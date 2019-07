மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவில் அருகே பூட்டிய ரெயில்வே கேட்டை திறக்க முடியாமல் ஊழியர்கள் தவிப்பு 3 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு

Employees strike for 3 hours due to inability to open locked railway gate near Nagercoil

