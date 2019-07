மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம் பகுதியில் பரவலாக மழை: சேற்றில் சிக்கிய அரசு பஸ் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Virudhachalam in the rain Stuck in the mud Impact of Government Bus Transport

விருத்தாசலம் பகுதியில் பரவலாக மழை: சேற்றில் சிக்கிய அரசு பஸ் போக்குவரத்து பாதிப்பு