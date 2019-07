மாவட்ட செய்திகள்

வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்தால் லாபத்தில் பங்கு தருவதாக கூறி ரூ.75 லட்சம் மோசடி போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் புகார் + "||" + Rs. 75 Lakhs Complaint to Superintendent of Police for Assigning Profit

வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்தால் லாபத்தில் பங்கு தருவதாக கூறி ரூ.75 லட்சம் மோசடி போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் புகார்