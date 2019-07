மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளியில் மடிக்கணினிகள் வைக்கப்பட்டிருந்த அறைக்கு பூட்டு போட்டு முன்னாள் மாணவர்கள் போராட்டம் + "||" + The former was locked in a room where laptops were placed in the state school Students struggle

அரசு பள்ளியில் மடிக்கணினிகள் வைக்கப்பட்டிருந்த அறைக்கு பூட்டு போட்டு முன்னாள் மாணவர்கள் போராட்டம்