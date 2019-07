மாவட்ட செய்திகள்

கடைகள், நிறுவன தொழிலாளர்களின் குறைந்தபட்ச ஊதியம் 2 மடங்கு உயர்வு - மராட்டிய அரசு உத்தரவு + "||" + Twice increase in minimum wage of shops and company workers - Maratha Government directive

