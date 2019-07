மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார்குடி அருகே செல்போன் டவரில் ரூ.25 ஆயிரம் ‘பேட்டரிகள்’ திருட்டு மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Rs. 25,000 Thousands of Batteries in Cell Phone Tower near Mannargudi

மன்னார்குடி அருகே செல்போன் டவரில் ரூ.25 ஆயிரம் ‘பேட்டரிகள்’ திருட்டு மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு