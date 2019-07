மாவட்ட செய்திகள்

உச்சிப்புளி கடற்படை தளத்தில் இருந்து சென்றுவெளிநாட்டு கப்பல்களை கண்காணிக்கும் ஆள் இல்லாத உளவு விமானங்கள் + "||" + Go from the Uchipelli naval base Unmanned reconnaissance flights overseas

உச்சிப்புளி கடற்படை தளத்தில் இருந்து சென்றுவெளிநாட்டு கப்பல்களை கண்காணிக்கும் ஆள் இல்லாத உளவு விமானங்கள்