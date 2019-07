மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளின் உறவினர்கள் தங்குவதற்கு ரூ.50 லட்சத்தில் தனி அறைகள் + "||" + Relatives of patients at Trichy Government Hospital with separate rooms for Rs. 50 lakhs

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளின் உறவினர்கள் தங்குவதற்கு ரூ.50 லட்சத்தில் தனி அறைகள்