மாவட்ட செய்திகள்

பூதப்பாண்டி அருகே தாய் இறந்த மறுநாளில் வியாபாரி தற்கொலை தூக்கில் தொங்கி உயிரை விட்ட சோகம் + "||" + The tragic suicide of a trader who committed suicide on the day after his mother's death near Poothapandi

பூதப்பாண்டி அருகே தாய் இறந்த மறுநாளில் வியாபாரி தற்கொலை தூக்கில் தொங்கி உயிரை விட்ட சோகம்