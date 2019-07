மாவட்ட செய்திகள்

அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என புகார்: மாத்தூர் தொட்டி பாலத்தில் அதிகாரிகள் குழு ஆய்வு + "||" + Complaint of lack of basic facilities: A team of officers at Mathur tank tank was examined

அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என புகார்: மாத்தூர் தொட்டி பாலத்தில் அதிகாரிகள் குழு ஆய்வு