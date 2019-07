மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆஸ்பத்திரியில் 60–க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு காது கேட்கும் கருவி பொருத்தி உள்ளோம் டீன் தகவல் + "||" + More than 60 children in government hospital equipped with hearing aids

அரசு ஆஸ்பத்திரியில் 60–க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு காது கேட்கும் கருவி பொருத்தி உள்ளோம் டீன் தகவல்