தமிழகத்தில் இருந்து இலங்கைக்கு படகில் பீடி இலைகள் கடத்தல்தூத்துக்குடியை சேர்ந்த 6 பேர் கைது + "||" + From Tamil Nadu to Sri Lanka Trafficking of beedi leaves in boat

