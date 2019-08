மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அருகே என்ஜின் பழுதானதால் பயணிகள் ரெயில் நடுவழியில் நிறுத்தம் 4 ரெயில்கள் 2½ மணி நேரம் தாமதம் + "||" + 4 trains delayed for 2½ hours due to engine defect near Thanjavur

தஞ்சை அருகே என்ஜின் பழுதானதால் பயணிகள் ரெயில் நடுவழியில் நிறுத்தம் 4 ரெயில்கள் 2½ மணி நேரம் தாமதம்