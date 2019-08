மாவட்ட செய்திகள்

திருவேற்காட்டில் வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட ரூ.10 லட்சம் செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் + "||" + In tiruverkat Placed in the home hoarding 10 lakhs of Chem wood Confiscated

திருவேற்காட்டில் வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட ரூ.10 லட்சம் செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல்