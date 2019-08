மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் பஸ் நிலையத்தில் மோட்டார் சைக்கிள்களை நிறுத்திய 150 பேருக்கு அபராதம் - போலீஸ் சூப்பிரண்டு அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + At the Dindigul bus station 150 fined for stopping motorcycles Superintendent of Police Action

திண்டுக்கல் பஸ் நிலையத்தில் மோட்டார் சைக்கிள்களை நிறுத்திய 150 பேருக்கு அபராதம் - போலீஸ் சூப்பிரண்டு அதிரடி நடவடிக்கை