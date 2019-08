மாவட்ட செய்திகள்

புழல் அருகே காருடன் தொழில் அதிபர் கடத்தல் சரமாரியாக தாக்கி ரூ.1 லட்சத்தை பறித்தனர் + "||" + Near the Puzhal With car business man Kidnapping Rs 1 lakh was seized

புழல் அருகே காருடன் தொழில் அதிபர் கடத்தல் சரமாரியாக தாக்கி ரூ.1 லட்சத்தை பறித்தனர்