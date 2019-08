மாவட்ட செய்திகள்

ஒரு மாணவன் மட்டும் படிக்கும் தொடக்கப்பள்ளியை மூடுவதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு + "||" + Public protest against closure of primary school where only one student is studying

ஒரு மாணவன் மட்டும் படிக்கும் தொடக்கப்பள்ளியை மூடுவதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு