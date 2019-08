மாவட்ட செய்திகள்

தொழிலாளி கொலையில் 3 பேர் சிக்கினர்: மனைவி-மகளை கேலி செய்தததை தட்டி கேட்டதால் கொன்றதாக வாக்குமூலம் + "||" + Three killed in worker murder: Confession that he was killed for knocking over his wife's daughter's mockery

தொழிலாளி கொலையில் 3 பேர் சிக்கினர்: மனைவி-மகளை கேலி செய்தததை தட்டி கேட்டதால் கொன்றதாக வாக்குமூலம்