மாவட்ட செய்திகள்

ஜனவரி மாதம் முதல் இதுவரை பெங்களூருவில் 5,006 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு + "||" + Since January so far 5006 dengue cases in Bengaluru

ஜனவரி மாதம் முதல் இதுவரை பெங்களூருவில் 5,006 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு