மாவட்ட செய்திகள்

வாகனங்களை மறித்து பணம் பறிப்பவர்களுக்கு பின்னணியில் யார் இருந்தாலும் நடவடிக்கை - கோவை போலீஸ் கமிஷனர் சுமித் சரண் எச்சரிக்கை + "||" + Vehicle blocking For money launderers Action no matter who is in the background Coimbatore Police Commissioner Sumith Saran warned

வாகனங்களை மறித்து பணம் பறிப்பவர்களுக்கு பின்னணியில் யார் இருந்தாலும் நடவடிக்கை - கோவை போலீஸ் கமிஷனர் சுமித் சரண் எச்சரிக்கை