மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து வீடுகளிலும் நீர் உறிஞ்சும் தொட்டிகள் அமைத்திட வேண்டும் கிராமசபை கூட்டத்தில் கலெக்டர் பேச்சு + "||" + Collecting water suction tanks should be set up in all houses

அனைத்து வீடுகளிலும் நீர் உறிஞ்சும் தொட்டிகள் அமைத்திட வேண்டும் கிராமசபை கூட்டத்தில் கலெக்டர் பேச்சு