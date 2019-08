மாவட்ட செய்திகள்

விராஜ்பேட்டையில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள விரிசலால் நிலச்சரிவு பீதி-மக்கள் வெளியேற்றம் + "||" + In residential areas Landslide due to cracks Evacuation of people

