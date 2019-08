மாவட்ட செய்திகள்

உடுமலை அருகே ரூ.26 கோடியில் கட்டப்படும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்; அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு + "||" + Rs.26 crore for construction of apartments near Udumalpet; Minister Inspection

உடுமலை அருகே ரூ.26 கோடியில் கட்டப்படும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்; அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு