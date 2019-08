மாவட்ட செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி, அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே சிலைகளை கரைக்க வேண்டும் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Ganesh Chaturthi, Only in permitted locations The statues must dissolved

விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி, அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே சிலைகளை கரைக்க வேண்டும் - கலெக்டர் தகவல்