மாவட்ட செய்திகள்

சக்கம்பட்டி, டி.சுப்புலாபுரம் பகுதிகளில், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி காட்டன் சேலைகள் உற்பத்தி தீவிரம் + "||" + On the occasion of Diwali Intensity of production of cotton sarees

சக்கம்பட்டி, டி.சுப்புலாபுரம் பகுதிகளில், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி காட்டன் சேலைகள் உற்பத்தி தீவிரம்