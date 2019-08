மாவட்ட செய்திகள்

சிவகாசி பஸ் நிலையத்தில் தேங்கி கிடக்கும் மழைநீரால் மக்கள் அவதி + "||" + People are suffering from stagnant rainwater at Sivakasi bus station

சிவகாசி பஸ் நிலையத்தில் தேங்கி கிடக்கும் மழைநீரால் மக்கள் அவதி