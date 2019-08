மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் கள்ளக்காதலனுடன் சேர்ந்து கணவரை கொலை செய்த இளம்பெண்; அளவுக்கு அதிகமாக மது குடிக்க வைத்து கொன்றது அம்பலம் + "||" + A young woman who murdered her husband along with the illegal affair in Madurai; Killed too much alcohol drunk

மதுரையில் கள்ளக்காதலனுடன் சேர்ந்து கணவரை கொலை செய்த இளம்பெண்; அளவுக்கு அதிகமாக மது குடிக்க வைத்து கொன்றது அம்பலம்