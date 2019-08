மாவட்ட செய்திகள்

பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதையடுத்து சம்பா சாகுபடி பணிகளில் விவசாயிகள் தீவிரம் + "||" + The intensification of farmers in Samba cultivation activities following the opening of water for irrigation

பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதையடுத்து சம்பா சாகுபடி பணிகளில் விவசாயிகள் தீவிரம்