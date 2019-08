மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் குளங்களை சீரமைக்கும் பணிக்காக தனி அலுவலகம் கலெக்டர் கே.எஸ்.பழனிசாமி தகவல் + "||" + Separate office for rehabilitation of ponds in Tirupur district

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் குளங்களை சீரமைக்கும் பணிக்காக தனி அலுவலகம் கலெக்டர் கே.எஸ்.பழனிசாமி தகவல்