மாவட்ட செய்திகள்

இ-சேவை மையங்களில் உள்ள குறைகளை களைய இந்திய மேலாண்மை கழகத்துடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் அமைச்சர் பேட்டி + "||" + Interview with the Government of India to deal with the grievances of e-service centers

இ-சேவை மையங்களில் உள்ள குறைகளை களைய இந்திய மேலாண்மை கழகத்துடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் அமைச்சர் பேட்டி