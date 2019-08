மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே வாலிபர் வெட்டிக்கொலை + "||" + Near the Singaperumal temple The Youth was cut and killed

சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே வாலிபர் வெட்டிக்கொலை